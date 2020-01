Cariati, contestazioni cartelle IMU, garantire trasparenza

Salvati: richiesta supporto a organismo straordinario liquidazione. Ufficio tributi sottodimensionato per rispondere alle istanze

Contestazioni per istanze di accertamento IMU 2014, per ovviare alla mole di lavoro che, in queste settimane, sta interessando l’ufficio tributi comunale, l’Amministrazione Comunale chiederà supporto all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) che si occupa della ricognizione dei debiti derivanti dal dissesto. È quanto fa sapere l’assessore al bilancio e tributi Sergio Salvati ribadendo che l’impegno dell’Ente resta quello di garantire, anche nel suo interesse, puntuali risposte ai cittadini. L’obiettivo – aggiunge – è quello della massima trasparenza. Presenza di errori o cartella già pagata risultano essere l’oggetto più frequente delle obiezioni che i cittadini muovono agli uffici.

Il fenomeno – sottolinea Salvati – è dovuto al fatto che la banca dati dei cespiti fiscali a seguito della vicenda Sogefil (2012) non solo non è stata aggiornata, ma è stata in parte cancellata. Solo nell’ultimo anno – aggiunge l’Assessore – si è tentato e si sta lavorando ancora a costruire e aggiornare il database che dopo sette anni di stop richiede, naturalmente, un lavoro ed un’attenzione importanti. Se si considera, poi – continua – l’atavica carenza di personale che interessa indistintamente tutti i settori della macchina comunale, compreso quello dei tributi, si comprende la difficoltà nel dare risposte repentine e celeri a quanti si presentano a Palazzo di Città per far valere le proprie motivazioni rispetto a quanto non dovuto.

In attesa di redigere e pubblicare concorsi pubblici per assumere ed incrementare il personale in forze alla macchina comunale e per portare in tempi celeri a soluzione la problematica – prosegue Salvati – chiederemo nell’incontro fissato per il prossimo martedì 21 gennaio all’OSL di fornire personale di supporto per ricevere e seguire, parallelamente al personale comunale, pratiche ed iter con i cittadini.

