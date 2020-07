Cariati, Comitato Uniti nella speranza: buone notizie dalla Cittadella regionale per colmare il bisogno sanitario del territorio

Il Comitato Uniti nella Speranza comunica di essere stata contattata in data odierna dal Commissario ad acta della sanitá in Calabria Saverio Cotticelli; che a seguito del sopralluogo, avvenuto il 10 giugno nelle strutture ospedaliere di Cariati, ha annunciato di essersi attivato affinché vengano colmate le esigenze sanitarie del territorio in maniera definitiva e concreta. “E ha dato mandato all’Asp. di Cosenza di intervenire su tutte le problematiche di loro competenza, che sono state evidenziate appunto durante il sopralluogo (INDISPENSABILE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI). Altresí, il commissario Cotticelli ha comunicato che ha avviato un’autentica opera di “efficientamento” delle dismessa struttura ospedaliera di Cariati e della provincia, dotandole di attrezzature e personale. In buona sostanza, grazie ai rilievi emersi dal sopralluogo, il Commissario Cotticelli farà in modo di “rendere l’offerta sanitaria aderente alle richieste del territorio”.