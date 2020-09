A Cariati “Caso mai avessi dimenticato”, il nuovo libro di Matteo Cosenza

Matteo Cosenza è stato il direttore del Quotidiano della Calabria dal 2006 al 2014, dopo importanti esperienze a Paese Sera e al Mattino, e un’appassionata militanza politica nella sua Castellammare di Stabia, in anni giovanili. “Caso mai avessi dimenticato” è l’ultimo libro, in cui, in modo originale e soprattutto sincero, percorre i sentieri dell’autobiografia, costellati dalle difficoltà di un’esperienza in formazione, ma anche da realizzazioni, incontri, amicizie, scelte convinte, ideali alimentati al fuoco sacro della cultura e dell’impegno civile.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre, presso il lido “Officine Retrò Beatch” (Lungomare di Cariati), dalle ore 19, nel doveroso rispetto dei distanziamenti e delle disposizioni anti-Covid. Sarà bello, per me, dialogare con l’Autore, ritrovandolo in questa veste dopo averlo avuto per tanti come Direttore al Quotidiano, il giornale che con lui ha rinnovato lo stile della testimonianza e della partecipazione alla vita della Calabria; e scoprire, attraverso l’intensa narrazione, quella storia contemporanea che fa da sfondo alle sue e alle nostre vicende, intrecciate sulle pagine di una delle principali testate giornalistiche regionali.

Saranno con noi il celebre musicista e scrittore Cataldo Perri e la giornalista Maria Scorpiniti, corrispondente per il Basso Ionio del Quotidiano del Sud, mentre il giovane poeta Alessio Baratta proporrà delle letture tratte dal volume, che è pubblicato da Rogiosi Editore.

