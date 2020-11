Cariati: siamo arrivati al sesto giorno di occupazione del “Cosentino”

Da sei giorni l’ex Ospedale di Cariati è il teatro della protesta civile delle Lampare. Ma non c’è solo il Nosocomio al centro della disputa

Il presidio al “Nicola Cosentino” va avanti. Siamo arrivati al sesto giorno di protesta e Le Lampare non intendono fermarsi. «La giornata di ieri è stata un’intensa giornata di lotta, che ci ha visto esprimere il nostro dissenso, assieme ai tanti calabresi liberi che prima a Cosenza e poi alla Cittadella Regionale di Catanzaro, hanno protestato contro la passerella messa in atto dal Ministro Boccia e dal Presidente Spirlì».

Il Movimento cariatese specifica: «Il piano del governo non può e non deve essere l’apertura degli ospedali da campo. Abbiamo chiesto a gran voce di riaprire i 18 ospedali chiusi, di assumere personale sanitario, di smetterla con le convenzioni che fanno arricchire i soliti noti a discapito della salute di tutti noi.Gli ospedali da campo verranno smontati mentre l’emergenza sanitaria resterà. Milioni di calabresi hanno diritto a ricevere risposte concrete. In questi giorni i media nazionali hanno dato visibilità e voce alla nostra protesta, confermando quanto la nostra lotta sia quella di un intero popolo, che deve riprendersi ciò che gli è stato negato».

Ecco le richieste: «L’assunzione immediata a tempo indeterminato del personale sanitario; Investimenti e risorse da investire in strutture e strumenti; La riapertura degli ospedali chiusi e dei reparti smantellati e depotenziati. Apertura di presidi di quartiere e attivazione della medicina territoriale; Basta tagli sulla sanità pubblica, azzeramento del debito e fine dello strapotere delle cliniche private; Reddito garantito per tutte le famiglie e lavoratori colpiti dalla crisi; Chiediamo a tutti i calabresi e, soprattutto ai cittadini del nostro territorio, di aderire alla campagna con un cartello, uno striscione, un lenzuolo per far sentire la nostra voce».

