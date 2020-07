A Cariati arrivano 2 milioni di euro per migliorare la fruibilità del ponte Molinello

Il sindaco greco annuncia che entro fine anno sarà realizzata la progettazione degli interventi previsti

Quasi 2 milioni di euro per migliorare la fruibilità e la sicurezza del Ponte Molinello, arteria strategica e nevralgica per la mobilità cittadina e territoriale, già teatro di gravi incidenti mortali e tra i punti più critici sul tratto urbano della Strada Statale 106. Entro fine anno sarà realizzata la progettazione degli interventi previsti.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco che ieri (giovedì 2) ha accompagnato il responsabile dell’area gestione di Anas Calabria, l’ingegnere Domenico Renda, per un sopralluogo sul sito nelle immediate vicinanze del Centro Sociale, alla Marina.

Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per ringraziare suo tramite l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS) per la sensibilità e la pronta disponibilità all’incontro, richiesto ed ottenuto in tempi celeri per discutere dell’infrastruttura sulla quale l’Amministrazione Comunale continua ad investire attenzione prioritaria.

Dalle economie che deriveranno dagli interventi sul Ponte Molinello – fa sapere, inoltre, il Sindaco – è emersa la possibilità di mettere in atto altre iniziative utili a migliorare la sicurezza stradale come la realizzazione di marciapiedi salvavita nel tratto che va da Contrada Tramonti al Cinema Teatro, sulla SS 106.

Commenta

commenti