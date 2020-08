Cariati: appiccato incendio vicino ad un’isola ecologica

Decoro urbano, ancora una volta si è dovuti intervenire su un incendio, di evidente matrice dolosa, appiccato nei pressi dell’isola ecologica comunale.

A darne notizia è il Sindaco Filomena Greco che coglie l’occasione per rinnovare l’appello suo personale e dell’istituzione pubblica alla massima collaborazione di tutti: sia nel denunciare analoghi atti di inciviltà e di attentato alla salute della comunità; sia nel rispettare orari e modalità di conferimento della differenziata che resta – scandisce – la nostra priorità.

Al di là – continua– della barbarie mediatica e sociale alimentata dalle sistematiche campagne di odio e di disinformazione ai danni dell’Amministrazione Comunale e purtroppo della stessa immagine della Città, basta leggere qualsiasi sito o blog di informazione territoriale e regionale o sfogliare una pagina di un qualsiasi giornale per rendersi immediatamente conto – aggiunge – che non esiste alcuna emergenza rifiuti Cariati, se non in quanti hanno come unico obiettivo l’inquinamento del minimo confronto politico-amministrativo. L’emergenza in corso, infatti – conclude la Greco, facendo appello all’onestà intellettuale della stragrande maggioranza dei cariatesi – interessa allo stesso modo e con le stesse gravi conseguenze tutti i comuni calabresi.

Nel ringraziare, infine, la Polizia Municipale e forze dell’ordine per l’impegno di vigilanza sul territorio il Primo Cittadino auspica che possano essere intensificate le attività di indagine e che vengano presto individuati i responsabili di queste vergognose azioni individuali di violenza contro un’intera comunità ed un intero territorio.

