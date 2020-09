Cariati: 850 matite colorate sui banchi di scuola

L’Amministrazione comunale capeggiata da Filomena Greco omaggia gli studenti di infanzia, primaria e medie

Con questa matita mi auguro tu possa imparare a disegnare orizzonti che molti hanno dimenticato e con la gomma cancellare i confini che molti cercheranno di designare intorno a te. Il messaggio di auguri dell’Amministrazione Comunale per l’avvio del nuovo anno scolastico affidato a 850 matite colorate. Li hanno trovati ognuno sui propri banchi, questa mattina (lunedì 28), i bambini delle scuole dell’infanzia, delle primarie e medie di Cariati.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che con questa iniziativa simbolica rivolta principalmente ai più piccoli gli auguri per l’avvio delle attività didattiche è rivolto anche alle famiglie, al personale ed al corpo docenti.

Il Sindaco coglie l’occasione per ringraziare la dirigente scolastica Sandra Giudiceandrea per tutte le attività messe in campo per garantire la frequenza in presenza ed in piena sicurezza degli allievi.

Sappiamo che sarà una ripresa non facile – aggiunge il Primo Cittadino – per tutti. Tanto per gli studenti, quanto per le mamme ed i papà che in questo periodo di grande apprensione a causa del coronavirus dovranno affidare i loro bambini a persone che però – siamo certi – sapranno prendersi cura di loro accompagnandoli nel mondo della conoscenza. L’Amministrazione Comunale sarà vicina ogni giorno al mondo della Scuola con attenzione e disponibilità.

