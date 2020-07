Cariati: per la prima volta in estate si celebra San Cataldo

30 e 31 luglio e 1 agosto nella Cattedrale di San Michele Arcangelo alle 19:30 si celebrerà il Triduo per San Cataldo Vescovo, Protettore di Cariati; l’1 agosto dalle 22:00 alle 24:00 veglia del perdono di Assisi ed il 2 agosto alle 19:30 la Santa Messa e successiva benedizione della città.

È quanto fa sapere l’Arciprete Don Luigi Esposito, rammaricato del fatto che nel mese di maggio a causa della pandemia da Covid-19, i tantissimi devoti del Santo non avevano potuto partecipare a nessuna celebrazione religiosa, pertanto era doveroso offrire loro un’occasione di preghiera e raccoglimento, pur nel pieno rispetto delle normative anticontagio previste dal governo. Le celebrazioni saranno anche l’occasione per far partecipare anche tutti i concittadini che vivono fuori ed i tanti turisti che sono ospiti a Cariati.

