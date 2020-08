Cariati: 360 buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021

Saranno destinati agli studenti dell’Istituto Comprensivo

Scuola primaria, 360 buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021. Sono stati consegnati dall’Amministrazione Comunale alla direzione dell’istituto comprensivo cittadino.

È quanto fa sapere l’assessore alle strategie attive per il lavoro e la formazione Maria Elena Ciccopiedi informando con il Sindaco Filomena Greco che è già stato avviato con i dirigenti scolastici un percorso di condivisione di tutte le possibili soluzioni che possano garantire il riavvio delle attività didattiche per il nuovo anno, in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

I testi potranno essere ritirati solo ed esclusivamente presso la alla cartolibreria Il Segnalibro di via Aldo Moro.

Commenta

commenti