Carenza servizi, attesa per domani la manifestazione dei cittadini di Cantinella

Tra i manifestanti ci saranno anche i parroci delle contrade: chiedono il ripristino di alcuni presidi fondamentali

È prevista per domani, martedì 22 settembre a partire dalle ore 7:30 la manifestazione al bivio di Cantinella (popolosa frazione della città unica di Corigliano-Rossano, interna all’area di Corigliano).

I cittadini delle frazioni di Cantinella, San Nico, Thurio, Ministalla, Mandria del forno riuniti in Comitati popolari e supportati anche da alcuni parroci, Don Piero Rose di Cantinella, Don Domenico Laurenzano di San Nico e Don Cosimo Galizia di Thurio intendono manifestare pacificamente ma con determinazione, bloccando quindi il bivio di Cantinella, per rivendicare il ripristino di alcuni presidi fondamentali per le frazioni in questione.

Tra le rivendicazioni ci sono: la riapertura dell’ufficio postale, l’apertura di una delegazione municipale, la certezza sulla idoneità delle scuole presenti nelle frazioni in questione e il recupero dell’area dell’ex consorzio agrario.

di Francesco Viteritti

