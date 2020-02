Cardiologia “Giannettasio”: ecco gli interventi propedeutici alla riapertura

L’Asp di Cosenza ha tracciato una vera e propria road map (con tanto di date) prima della riattivazione del reparto prevista per lunedì 9 marzo

Spoke Corigliano-Rossano. Cardiologia. Forse è la volta buona. E la data per la riapertura dell’unità operativa complessa, che era stata chiusa nel dicembre scorso a causa delle carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali del reparto (leggi anche Spoke Corigliano Rossano, ricoveri sospesi in cardiologia), è quella del 9 marzo 2020.

Questo, se i lavori di “trasloco” (per nulla scontati e semplici) del reparto dal primo al quarto piano del presidio “Giannettasio”, disposti con apposito provvedimento del responsabile dell’Unità operativa di Ingegneria clinica dell’Asp di Cosenza, Antonio Capristo, che ha stilato un cronoprogramma degli interventi, con tanto di date durante le quali dovranno essere svolti i lavori.

Una vera e propria road map nella quale sono scadenzati i tempi per il cleaning, il facchinaggio, il trasferimento tecnologico e le verifiche funzionali, e infine per il ripristino della dotazione organizzativa minima funzionale.

E crediamo che per attuare tutto questo ci sia voluta una vera e propria disposizione proprio per non lasciare nulla al caso, nulla di intentato e soprattutto per garantire tempi certi alla riapertura di un servizio che per lo spoke di Corigliano-Rossano e per il territorio della Sibaritide, in deficit sanitario, è a dir poco fondamentale.

Intanto lo scorso 20 febbraio è stato accertato il completamento dei lavori di adeguamento strutturale del quarto piano. Mentre sono state date anche indicazioni per i lavori di adeguamento del primo piano, la sede originaria del reparto di Cardiologia.

Ecco allora, cosa prevede il cronoprogramma degli interventi propedeutici alla riapertura dell’Unità operativa. Il 25 febbraio (martedì prossimo) dovrebbero essere completati i lavori di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali del quarto piano. Il giorno successivo, mercoledì 26 febbraio, e fino a sabato prossimo, invece, saranno effettuati tutti i lavori di facchinaggio. Un tempo necessario per portare Letti, mobili, arredi, suppellettili da un piano all’altro. Da giovedì 5 a sabato 7 marzo, invece, una ditta specializzata provvederà, in collaborazione con il personale di Cardiologia, ad effettuare tutte le prove di funzionalità e sicurezza degli apparati reinstallati ed assicurare anche il coordinamento e l’articolazione funzionale. A seguire, concluse le attività tecniche, si provvederà alla ricognizione: il classico collaudo che dovrebbe così garantire la riapertura delle porte dell’unità operativa già a partire da lunedì 9 marzo…. Sperando non ci siano intoppi.

