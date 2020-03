Caracciolo: Ora basta! Tamponi subito

“Basta al fatto che non si possano fare i tamponi almeno a quelli in quarantena, al personale sanitario, alle forze dell’ordine”

Tonino Caracciolo, presidente onorario di Corigliano Rossano Futura, interviene a gamba tesa nella polemica relativa alla somministrazione dei tamponi ai cittadini calabresi. “Ora basta. Abbiamo fatto sacrifici, ridotto al lastrico centinaia di attività economiche. Abbiamo tirato fuori le nostre migliori qualità: tenacia, spirito di sacrificio, solidarietà, quella che dei noti, Gattuso in testa cui va la nostra riconoscenza, ma anche quella mamme, bambini, giovani che hanno dato quel poco che ha fatto il tanto. Anche la classe politica di questa città alla fine si è mostrata coesa e solidale.

Abbiamo un Sindaco grande con una buona squadra che mostra qui ed ora tutti i vantaggi della politica concepita come servizio. Chi avrebbe fatto meglio al posto suo? Ma ora è giunto il momento di dire basta. Basta al fatto che non si possano fare i tamponi almeno a quelli in quarantena, a coloro con cui hanno avuto contatto, a quelli che stanno in trincea, personale sanitario, forze dell’ordine, personale delle mense e delle pulizie, dei negozi alimentari e delle farmacie . Ce ne sono un centinaio ne servono diverse migliaia. Basta diatribe, basta COTTICELLI da strapazzo, basta Commissario ASP che va a Cosenza una volta a settimana.

SIAMO SULL’ORLO DEL BARATRO SENZA PARACADUTE

Basta dispute sui centri Covid ancora oggi oggetto di stupide diatribe per come si legge oggi sulla stampa. Qui ci vogliono tamponi per una massiccia campagna di controlli perché siamo sull’orlo del baratro senza paracadute. Basta con gli scaricabarile ed i messaggi contraddittori che creano sconcerto e scoraggiano. Ci faccia sapere la nostra Presidente Santelli cosa può fare e subito. Ci dica se ha stanziato qualche euro, fatto qualche acquisto, assunto personale, stilato protocolli per il trattamento dei pazienti. Siamo arrabbiati, ed urliamo TAMPONI SUBITO”.

