I Carabinieri salvano un falco insieme al vice Sindaco

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in salvo un falco che si era ferito ed era stato trovato a bordo strada.

Per la precisione i militari della Stazione di Rocca Imperiale erano stati attivati direttamente dal vice sindaco del Comune di Canna, poiché lo stesso aveva trovato a bordo strada lungo la s.p. 147 un falco adulto, ferito e non in grado di volare, la cui incolumità era messa a serio pericolo, anche dalla circolazione degli autoveicoli. Arrivati sul posto, i Carabinieri appuravano che si trattava di un esemplare adulto di “Nibbio Reale”, specie fra l’altro protetta, che veniva messa in sicurezza e trasportata, anche con l’ausilio dei Carabinieri Forestali, presso la Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale.

I militari si attivavano subito per far visitare il rapace da un veterinario del posto, che constatava la mancanza di lesioni visibili esternamente. Lo stesso verosimilmente era andato ad urtare contro qualche ostacolo artificiale o naturale, rendendolo momentaneamente impossibilitato a riprendere il volo. I Carabinieri decidevano, quindi, di contattare il vicino Centro di Recupero Animali Selvatici – W.W.F. di Policoro, il cui personale prendeva in custodia il rapace per sottoporlo ad un periodo di riabilitazione, in attesa di poterlo rilasciare in cattività, dopo essere del tutto guarito.

