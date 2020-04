Carabinieri consegnano pensione a domicilio a una coppia di anziani

E’ successo a Rende dove una coppia di sarti risultava impossibilitata a recarsi all’ufficio postale

Per due sarti in pensione di 91 e 85 anni impossibilitati a recarsi all’ufficio postale per ritirare la propria pensione di aprile è giunto prontamente il supporto dei Carabinieri della Stazione di Rende. Il Comandante del Reparto si è subito attivato ed ha ritirato la pensione dei due coniugi, recapitandogliela nella loro abitazione di Rende. I due anziani hanno espresso la loro gratitudine e i militari hanno rinnovato la loro pronta disponibilità. Un ulteriore servizio reso alla popolazione in attuazione di una specifica convenzione sottoscritta tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, che dà la possibilità a tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che percepiscono prestazioni previdenziali negli Uffici Postali e le riscuotono normalmente in contanti, di chiedere e ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri delle Stazioni.

L’INIZIATIVA PERMETTE DI TUTELARE GLI ANZIANI DAI REATI DI TRUFFA E RAPINA

L’accordo è parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, ed in particolare dei soggetti a maggior rischio. L’iniziativa permette anche di tutelare gli anziani dai reati in loro danno, come truffe, rapine e scippi.

