Capodanno in piazza, l’amministrazione fa il pieno di complimenti. Successo di pubblico

Grande successo di pubblico e massiccia partecipazione dei cittadini di Corigliano-Rossano e del territorio che ha salutato in piazza il nuovo anno. A seguire anche le parole di apprezzamento da parte degli operatori commerciali. Programmazione socio-culturale, non c’è riconoscimento più importante. Sono da stimolo a proseguire su questa strada e a fare ancora di più e sempre meglio. È quanto dichiara l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo esprimendo soddisfazione con il Sindaco Flavio Stasi e con l’Esecutivo per il successo di pubblico riscontrato in occasione del Concerto di Capodanno, in piazza Salotto, nell’area urbana di Corigliano.

Caudullo coglie l’occasione per ringraziare i partner dell’iniziativa: il main sponsor Enel, le cooperative Morgia, Gallo, Coab, Agridoc 2, la ditta Sprovieri Salvatore, il Caffè Alfieri, l’Ariston Cremerie, lo chalet delle rose. E per il loro prezioso contributo, la Croce Rossa, il Responsabile della sicurezza, la Polizia Municipale, l’associazione Vigili del Fuoco e tutte le forze dell’ordine.

Sul palco si sono alternati il rapper e cantautore Nesli; Briga, tra gli allievi della quattordicesima edizione 2015 del talent show Amici di Maria De Filippi; il rapper di Altomonte Pika DMF, nome d’arte del giovane Luca Montone. A fare ballare la piazza sono stati la musica di Kiras dj con l’assist del vocalist Ali The Voice.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DA VENERDI’ 3 A LUNEDI’ 6 GENNAIO

Continuano gli appuntamenti – Da domani, venerdì 3 a domenica 5 gennaio la Pro Loco Corigliano Calabro porterà i Mercatini in piazza Salotto. Domani, Venerdì 3, si terrà l’evento Voce alla Panaghia. L’Oratorio ospiterà alle ore 19 il concerto del soprano Marilù Brunetti, del baritono Alessandro Castriota Skanderbeg accompagnati al piano dal maestro Agostino Brunetti.

In piazza Duomo, sabato 4 e domenica 5 gennaio sarà allestito, a cura della Parrocchia di Maria SS.Achiropita il Presepe vivente, alle ore 17. – Domenica 5 al Castello Ducale si esibiranno in concerto il violinista Alessandro Acri ed il pianista Lorenzo Bevacqua. L’appuntamento promosso dall’Accademia Musicale Rossanese avrà inizio alle ore 17.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si inizia alle ore 10 con la Befana in 500 e la sfilata di auto storiche per la Città con la distribuzione di palloncini e caramelle a cura dell’ASD Sportland Club. Alle ore 10 al parco comunale Fabiana Luzzi arriva la Befana di Delfinea. Alla stessa ora in piazza Steri si premia il travestimento più originale. Ludoteca Il Sasso nello stagno, cooperativa Aquilone, il gruppo parrocchiale Ganzaniani, Carpe Diem, Lupus in fabula, Circolo Culturale Giuseppe Converso.

Alle ore 16 al Teatro Paollella si terrà lo spettacolo di teatro e musica Befana in Blues de Il Sasso nello stagno. Alle ore 19 la chiesa di San Bernardino ospiterà il concerto del Coro Polifonico Città di Corigliano – Rossano diretto dal Maestro Nino Sicilia. Alle ore 19 nel rione Falcone si terrà il Presepe Vivente a cura della Parrocchia di S.Francesco.

