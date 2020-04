Il capo della ProCiv gela tutti: «A casa anche il primo maggio»

È quanto ha ribadito Angelo Borrelli pochi minuti fa ai microfoni di Radio 1: «Questa situazione non passerà facilmente»

Trascorreremo anche il primo maggio a casa? «Credo proprio di sì.Non credo che per quella data questa situazione passerà, Dovremo stare in casa per molte settimane». Il capo della protezione civile Angelo Borrelli, stamattina intervenuto su Radio Anch’io sul primo canale radiofonico nazionale, ha gelato tutti. Soprattutto chi sperava che dopo le restrizioni imposte fino a Pasquetta si potesse iniziare a ritornare lievemente alla normalità.

E invece, Angelo Borrelli, ha ribadito ancora una volta la necessità di «comportamenti rigorosissimi». Il coronavirus »cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali. Dovremo mantenere le distanze per diverso tempo», ha detto concludendo il suo intervento.

