Il Capitano del Corigliano ha firmato: Cosenza è biancoazzurro

Cosimo Cosenza sarà un giocatore del Corigliano anche per la stagione 2020/21. Colonna portante della scorsa avventura in Serie D, uomo spogliatoio e pedina di riferimento in mezzo al campo, il capitano biancoazzurro classe ‘87 ha deciso di restare a Corigliano poiché al centro del progetto societario sin dal primo giorno del suo arrivo in città, ossia nell’estate dello scorso anno. Vicino al club anche nei momenti meno felici, Cosenza – che ha un passato d’esperienza nella categoria tra Gela, Vastese, Vibonese, ecc. – è uno degli uomini chiave del nuovo centrocampo a disposizione di mister Giampà. «Ho voluto far ancora parte del progetto biancoazzurro perché credo che ci siano le basi per fare ancora bene – ha detto il capitano – considerato che lo scorso anno ci sono stati troppi fattori a condizionare il nostro cammino. Stiamo lavorando a testa bassa dal primo giorno perché vogliamo arrivare pronti alla prossima Serie D, consapevoli che non sarà facile – chiude Cosenza – ma altrettanto coscienti del fatto che stiamo costruendo un buon gruppo determinato a giocarsela di partita in partita».

Commenta

commenti