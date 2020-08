In-Canto d’Estate, giovani poeti protagonisti a Cariati il 18 agosto

Il tutto si svolgerà nella più stretta osservanza delle norme anti-Covid

“In-canto d’estate”, l’evento dedicato alla poesia “giovane” dei nostri luoghi, ideato da Assunta Scorpiniti, va nella direzione di una rinascita, culturale e civile, della cittadina di Cariati. L’edizione di quest’anno si svolgerà il 18 agosto, dalle ore 21.00, sempre in collaborazione con la sezione locale di Lega Navale Italiana, nel piazzale della sede sociale (area portuale) e vedrà ancora protagonisti Alessio Baratta, Gennaro Madera e Davide Santoro, con reading poetici e “canti” dalle loro nuove opere (come “Hai vent’anni”, di Madera, appena uscito per le edizioni Amazon). Ma avrà anche il significato speciale di un ricordo caro a tutti, perché la serata sarà dedicata al prof. Giovanni Cufari, cariatese illustre, scomparso nello scorso autunno, il quale, da presidente di LNI, aveva voluto e organizzato con molto entusiasmo la prima edizione dell’evento.

“In-Canto d’Estate” 2020 sarà arricchito dalla presenza della musicista Maria Vyagizina, che regalerà “note e armonie” con la sua meravigliosa arpa, mentre i sottofondi musicali saranno del giovane chitarrista Domenico Berardi. Al termine, nel salone polivalente situato nello stesso piazzale, si potranno visitare le mostre fotografiche “Famiglie e barche della comunità di Cariati” e “Storie e immagini della Calabria altrove” , realizzate dalla curatrice dell’evento. Il tutto si svolgerà nella più stretta osservanza delle norme anti-Covid, con i necessari distanziamenti e regolamentazione degli accessi al piazzale di LNI, che è situato in uno scenario di mare molto panoramico, tra i più belli della cittadina di Cariati.

