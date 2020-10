Indigestione di post esultanti da parte dei sostenitori dell’esecutivo per un servizio che non è nulla di speciale e la cui erogazione non dipende dal Comune

A Cantinella arriverà il gas. Molto bene. La giunta comunale ha preso atto della disponibilità di Italgas alla realizzazione della metanizzazione della frazione, approvandone le opere per motivi di pubblico interesse. Benissimo! E quindi?

Ad una notizia che non dovrebbe fare assolutamente “notizia” e scalpore e che, al contrario, dovrebbe far riflettere su quanto ancora siamo strutturalmente indietro rispetto al resto del Paese e d’Europa, abbiamo registrato sui social vere e proprie ovazioni.

Non c’è nulla di speciale. È stato forse varato un piano di rilancio per quella frazione, porta d’accesso alla terza città della Calabria, che possa suscitare così tanto entusiasmo? Non ci pare.

Eppure qualche ultras dell’esecutivo, con in testa alcuni consiglieri comunali di maggioranza (che fanno politica da dietro una tastiera), esultano perché l’Amministrazione ha approvato un deliberato con il quale consente ad Italgas di avviare speditamente tutti i lavori per far passare i tubi del metano così che i cittadini di quell’area possano usufruirne per uso domestico e commerciale. E ci mancherebbe?! È il minimo che dovrebbe fare un’Amministrazione comunale! Dove sta la straordinarietà?

E allora a quei privati che proprio di recente hanno realizzato, a proprie spese, due kilometri di gasdotto perché il metano arrivasse nelle case dovremmo fare i fuochi d’artificio?!

E invece leggiamo di post esultanti, entusiastici, che vorrebbero far passare per chissà quale grande risultato una cosa, appunto, normale.

Speriamo, allora, che lo spirito sia tutt’altro. Ad esempio, quello di varare un programma straordinario per il rilancio delle contrade, delle periferie e dei centri storici che soffrono di decennali gap rispetto agli stessi centri urbani.

Speriamo che il Consiglio comunale vari al più presto la carta statutaria (con più contenuti e meno paillettes e cotillon) per istituire i municipi in una grande Città che oggi rivendica attenzione e presenza delle Istituzioni civiche. E, a proposito, non ci sembra nemmeno che i gruppi di Opposizione stiano facendo pressione più di tanto per accelerare questo processo! Cosa aspettano?

Speriamo che si varino dei progetti affinché le contrade e le periferie possano ritornare ad essere luoghi vivibili, urbanisticamente e socialmente, perché se facciamo festa all’arrivo del gas (Evviva!) e poi non creiamo le condizioni affinché la gente che abita quelle aree non prenda le valigie e scappi, allora vuol dire che non abbiamo realizzato nulla di normale. Ci saremo solo fatti beffa delle macerie.

Sarebbe apprezzabile che l’Amministrazione comunale ricevesse e ascoltasse le istanze dei cittadini di Cantinella che da tempo chiedono di poter incontrare il sindaco e gli assessori per confrontarsi sulle esigenze della contrada. Dal momento che in quel 73% di consensi ottenuto dal sindaco Stasi ci sta di tutto: voti di centro, destra e sinistra. Ci stanno i voti dell’area rossanese e ci stanno i voti dell’area coriglianese, Cantinella compresa. Ed è normale che oggi i cittadini, in assenza di riscontri e di ascolto, protestano e si lamentano.

Commenta

commenti