Il canile sanitario sarà potenziato: 20 nuovi box solo per sterilizzazione e degenza post-operatoria

Ad annunciare l’importante provvedimento assunto dalla Giunta comunale è il consigliere comunale Liliana Zangaro

canile

Dopo la costituzione dell’Unità Operativa di “Prevenzione e contrasto del randagismo” all’interno della Polizia Locale, nella data di ieri la Giunta ha prodotto un importante documento e cioè un atto di indirizzo per il conferimento di incarico di potenziamento del canile nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato dca 67/2018. Ad annuncialo è il consigliere comunale Liliana Zangaro, da sempre attenta alle politiche contro il randagismo e a tutela degli animali.

«Gli interventi, contenuti nelle linee guida di programmazione – dice Zangaro – interesseranno prettamente il canile/sanitario e cioè l’area del canile gestita dall’Asp che è motore trainante di ogni attività di programmazione per il contrasto al fenomeno del randagismo essendo il luogo finalizzato all’esecuzione di accertamenti anagrafici e di trattamenti medici chirurgici, come la sterilizzazione, propedeutici alla reimmissione, all’adozione o, in attesa della stessa, al trasferimento delle unità canine nei canili rifugi o oasi. Ebbene nel sanitario verranno raddoppiate le postazioni realizzando n. 20 box da riservare esclusivamente alla sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani più produttivi intervenendo in particolare su quei branchi che spesso sono legati alla presenza di cagne in calore».

«È evidente – aggiunge – che per il sanitario l’Asp dovrà rafforzare personale, strumentazione e servizi (in particolare la diagnostica) per quelle che sono le esigenze e le peculiarità della nostra città».

Nel canile/rifugio invece (area di ricovero gestita dall’Ente e dove i cani transitano a seguito del passaggio nel sanitario) verranno aggiunti n. 5 box aventi particolari caratteristiche e destinati a ospitare le cucciolate di età inferiore a sei mesi.

«L’atto di indirizzo – spiega la consigliera comunale – è l’ennesima dimostrazione di come il fenomeno sia costantemente attenzionato e oggetto di azioni conseguenziali (tra censimento, monitoraggio, controllo del territorio, controllo della riproduzione e interventi mirati di cattura e sterilizzazione dei cani vaganti) i cui risultati saranno chiaramente percepibili nel medio-lungo termine. Il prossimo obiettivo – conclude la Zangaro – sarà l’individuazione di un’area da adibire ad oasi canina ovvero uno spazio più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale ed etologico.

Commenta

commenti