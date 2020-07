Il Canale Stombi torna ad essere navigabile. Domani l’inaugurazione

Il sindaco Gianni Papasso e l’amministrazione comunale della Città di Cassano All’Ionio, informano che è in programma per domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 10:00, con concentramento presso la sede dell’Associazione Laghi di Sibari, la cerimonia di riapertura ufficiale della navigabilità del Canale Stombi, il porto-canale che consente il traffico dei natanti da e per il Centro Nautico dei Laghi di Sibari, i cui lavori di manutenzione e ripristino della sezione idraulica sono stati appena completati.

Alla manifestazione, interverranno, tra gli altri, insieme al sindaco Papasso, alla giunta locale, e al consiglio comunale, l’assessore regionale Gianluca Gallo, i rappresentanti dell’Associazione Laghi di Sibari, della Lega Navale Italiana-sezione di Sibari, autorità civili, religiose e militari, rappresentanti del mondo dell’informazione e cittadini, tutti, invitati a partecipare.

