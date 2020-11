Campo Frasso-Amarelli: partono i lavori di sistemazione e poi subito il bando

Il tutto è stato ufficializzato da una determina della città ionica. Salvatore Tavernise: «Dopo Frasso-Amarelli toccherà a Toscano»

È di sei giorni fa la determina del Comune di Corigliano Rossano in cui si affidano i lavori per la sistemazione dell’impianto sportivo di contrada Frasso nell’area urbana di Rossano. Come si legge nel documento redatto dall’Ente, si tratta della sistemazione esterna dell’impianto, degli spogliatoi e delle relative pertinenze.

Dunque, un nuovo tassello per finalmente consegnare alla cittadinanza una struttura di cui siamo più volte occupati (clicca qui). In tutti questi mesi, alla questione si è interessato il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Tavernise. Lo stesso è il Presidente della Commissione urbanistica con una delega “ufficiosa” agli impianti sportivi della terza città della Calabria.

«Finalmente la struttura di Frasso Amarelli – dichiara Tavernise – è stata data in affidamento per la conclusione dei lavori. Il mio auspicio – sottolinea – è che il bando si possa indire anche nel mentre procedono i lavori, in modo tale che ci sarà già la società assegnataria che prenderà in gestione l’impianto. ».

Inoltre, grazie all’impegno profuso dal dirigente Danilo Fragale nel bilancio preventivo, su impulso dello stesso Tavernise, è stata inserita la voce “manutenzione impianti sportivi” per una somma che ammonta a 50.000 euro».

Infine, il Presidente della Commissione urbanistica annuncia che a breve partirà un secondo bando che avrà come protagonista l’impianto di calcio a 5 di contrada Toscano.

di Josef Platarota

