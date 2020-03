Campana (Verdi): «Referendum 29 Marzo? #NOGRAZIE»

In previsione del referendum del 29 marzo, il coordinatore dei verdi Calabria, in sintonia con l’esecutivo l’Esecutivo nazionale dei Verdi, ha deciso di prendere posizione per il NO alla riforma costituzionale finalizzata a ridurre drasticamente il numero dei parlamentari. «Si tratta di una vera e propria controriforma che, con il pretesto irrisorio della riduzione della spesa pubblica dello 0,007%, in realtà comprometterà la democrazia, il pluralismo e la rappresentanza politica nel Parlamento italiano», dichiara il coordinatore regionale del partito, Giuseppe Campana.

«Questa controriforma penalizzerà fortemente tutte le minoranze, ridurrà in modo inaccettabile la rappresentanza dei territori a più bassa densità di popolazione e comprometterà, in Parlamento, l’espressione delle battaglie politiche e istituzionali a difesa dell’ambiente, della giustizia sociale e dei diritti civili. Più in generale – prosegue Campana – questa controriforma ridurrà pesantemente il rapporto tra elettori ed eletti, compromettendo il potere di scelta dei cittadini, e non contribuirà in alcun modo a rendere più efficiente ed efficace l’attività parlamentare».

Anche tra alcune delle forze politiche che hanno votato la riforma costituzionale in Parlamento sono emerse successivamente «molte riserve rispetto a quello che appare come il frutto di una demagogia populista, a grave discapito della democrazia politica e della funzionalità degli organi parlamentari. I risparmi sulla spesa pubblica – conclude Giuseppe Campana – non si ottengono mutilando la democrazia e la sovranità popolare. Per questi motivi, i Verdi aderiranno ai Comitati per il NO Calabria».

Commenta

commenti