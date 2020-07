Campana: un piano di intervento per contenere la presenza dei cinghiali

La presenza dei cinghiali nel territorio campanese sta diventando numerosa e sensibilmente percepibile, e le diverse segnalazioni giunte dai proprietari dei fondi terrieri e dai cittadini su avvistamenti di animali selvatici ha spinto il Sindaco di Campana Agostino Chiarello ad incontrare nella sala consiliare l’Ambito Territoriale di Caccia Cosenza 2, rappresentato dall’ing. Nilo Lefosse, per fare un punto della situazione e lavorare ad un vero e proprio piano di intervento straordinario per contenere la presenza dei cinghiali e garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l’incontro si è discusso, alla presenza dei selettori autorizzati e dei caposquadra (o loro delegati) delle otto squadre di caccia che operano sul territorio comunale, sulle modalità di intervento da attuare al fine di garantire la sicurezza della popolazione e dell’economia rurale. Dopo aver effettuato più sopralluoghi sull’intero territorio nelle zone extra urbane, si è focalizzata l’attenzione soprattutto sulla zona del vallone a ridosso di Via Piave, dove sono stati individuati i punti di selezione e stabilite le modalità operative.

«Grazie alle nostre sollecitazioni, l’ATC2 ha autorizzato i punti di selezione da noi richiesti – ha commentato il sindaco Chiarello – anche all’interno del perimetro urbano, cosa che è stata autorizzata solo per altri due comuni dell’intero Ambito. Non appena ricevute le prime segnalazioni da parte dei cittadini ci siamo immediatamente attivati per risolvere il problema e riportare in condizioni di normalità il territorio. A breve avremo un calendario definitivo delle attività e lo comunicheremo alla cittadinanza in modo da garantirne lo svolgimento senza problemi di sorta. Come da 5 anni a questa parte non ci stiamo risparmiando per dare il meglio al nostro territorio, in qualsiasi ambito ci sia necessità, e nonostante le difficoltà in cui ci troviamo ad operare portiamo avanti il nostro programma di crescita per Campana e per i campanesi giorno dopo giorno».

