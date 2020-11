Campana, screening volontario per l’accertamento del contagio da Covid-19

Agostino Chiarello: «Ribadiamo il nostro impegno per prevenire l’ulteriore diffusione del virus sul nostro territorio comunale»

CAMPANA – Oggi, venerdì 28 novembre, a Campana verrà effettuato lo screening volontario per l’accertamento del contagio da Covid-19. Dalle ore 8,30 alle ore 16,00 in piazza Sant’Antonio stazionerà una ambulanza all’interno della quale sarà possibile effettuare tamponi antigenici rapidi.

Dopo aver accertato il focolaio all’interno della struttura RSA Rizzo, che ad oggi porta il totale dei contagiati a 18 nel Comune di Campana, l’associazione di volontariato Alisea ADV con il patrocinio del Comune di Campana, ha deciso di dedicare una giornata alla prevenzione. I test avranno un costo di 25 euro, e saranno eseguiti da personale medico e infermieristico dell’associazione con la collaborazione gratuita del dottor Francesco Iacovino.

«Nelle prossime settimane è prevista una seconda giornata dedicata allo screening della popolazione, con un contributo economico da parte del Comune per poter coadiuvare alla diminuzione del prezzo del tampone. Sperando che ciò incentivi i cittadini a sottoporsi al test» afferma il Sindaco Agostino Chiarello sottolineando come possa essere importante, in questa fase, intercettare ogni possibile positivo asintomatico per evitare l’insorgere di ulteriori focolai. Attualmente, oltre alle 18 persone contagiate, sono state disposte Ordinanze di Quarantena per 26 persone.

