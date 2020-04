A Campana arrivate 1000 mascherine e un defibrillatore

Un investimento che segue quello già effettuato in queste settimane per interventi di sanificazione e disinfezione

Il comune di Campana ha provveduto all’acquisto di 1000 mascherine che si inseriscono nell’opera di potenziamento delle misure di contenimento e prevenzione sanitaria contro il Coronavirus. Un investimento importante che segue quello già effettuato in queste settimane per interventi di sanificazione e disinfezione e che servirà a garantire alla popolazione la fornitura di mascherine necessarie ad affrontare le prossime settimane. Sempre nella giornata di oggi dall’Asp è arrivato il defibrillatore destinato alla postazione di guardia medica comunale.

“In tempi di crisi è necessario pensare prima di tutto alla sicurezza della popolazione – ha dichiarato il sindaco di Campana Agostino Chiarello – e il nostro comune ha investito più di seimila euro per garantire l’attuazione delle misure necessarie. Le mille mascherine, che inizieremo immediatamente a distribuire alla popolazione, sono quanto di meglio si possa trovare sul mercato al momento, lavabili e con doppia protezione. Sempre oggi grazie all’Asp provinciale siamo riusciti a dotare la guardia medica di un defibrillatore, garantendo così una minima copertura contro le emergenze cardiovascolari. Ma i comuni non possono fare tutto da soli; attendiamo azioni concrete da stato e regione, e dovranno essere interventi concreti sia per l’economia sia per la salute. Siamo ancora in attesa di notizie sull’ospedale di Cariati, per invertire la rotta si potrebbe iniziare restituendo alle comunità i presidi sanitari indispensabili”.

Commenta

commenti