Campana, al via il servizio di refezione scolastica

Il Sindaco Chiarello: «Cerchiamo di garantire una scuola normale ai nostri ragazzi»

Servizio di refezione scolastica, il servizio partirà regolarmente martedì 3 novembre nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria del comune di Campana. A darne notizia il sindaco Agostino Chiarello che ha comunicato ai genitori interessati l’avvio del servizio. Per quanto riguarda la Secondaria di Primo Grado si attende l’inizio del tempo prolungato per attivare il servizio anche in quelle classi. I ticket mensa possono essere ritirati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campana, con accesso limitato ad una persona per volta in ottemperanza alle norme Covid, a partire da oggi 2 novembre: a tal riguardo si ricorda che il blocchetto (contenente ognuno 20 ticket) costerà 24 € per la Scuola Secondaria di primo grado, 20 € per la Scuola Primaria e 15 € per la Scuola dell’Infanzia.

«Stiamo cercando di garantire la massima efficienza nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo – ha dichiarato il Sindaco Chiarello – il servizo mensa sarà garantito nel rispetto pieno delle norme di sicurezza e in base alle ordinanze e alle norme anti Covid attualmente in vigore e future. Stiamo monitorando insieme agli uffici comunali l’evolversi della situazione e, nonostante nel nostro territorio non vi siano casi segnalati, le procedure di controllo sono attive quotidianamente».

