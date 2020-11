Campana, 300mila euro per il compostaggio di prossimità

L’impianto a basso impatto ambientale sarà realizzato fuori dal centro abitato

Tutela dell’ambiente e maggior accortezza nella gestione dei rifiuti, questi i due capisaldi alla base della progettazione che ha visto il comune di Campana, in sinergia con il comune di Bocchigliero, risultare al primo posto fra i comuni dell’ambito rifiuti della provincia di Cosenza nel bando regionale sul compostaggio di prossimità con l’ottenimento di un finanziamento da 300mila euro. Un progetto, quello dell’impianto di compostaggio, il cui studio di fattibilità è stato consegnato nello scorso mese di luglio e che servirà a rendere maggiormente virtuosa la gestione comunale del ciclo dei rifiuti.

«Continua la nostra azione di modernizzazione ed efficientazione dei servizi comunali – ha dichiarato il sindaco di Campana Agostino Chiarello – e grazie ad un lavoro sinergico con i nostri uffici e con il comune di Bocchigliero siamo riusciti a vincere questo bando che ci permetterà di usufruire di 300 mila euro per crerare un impianto di compostaggio di prossimità e, al tempo stesso, progettare una nuova e più moderna isola ecologica da situare nelle vicinanze. Ringrazio il vicesindaco Luigi Spina, che ha la delega alle politiche energetiche, per aver seguito costantemente la vicenda. Stiamo lavorando alla creazione di un piccolo eco-distretto che ci permetterà di rendere più virtuosa la gestione dei rifiuti con tutti i vantaggi in termini ambientali ed economici che ne deriveranno per i cittadini e per l’intero territorio».

Commenta

commenti