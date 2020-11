Caloveto piange la scomparsa di Padre Vincenzo Cosenza

Il Sindaco Umberto Mazza: «Cordoglio e vicinanza alla sua famiglia»

Scomparsa Padre Vincenzo Cosenza, la comunità calovetese perde non soltanto un concittadino al quale si era legati da grandi sentimenti di affetto, ma anche una persona di elevata cultura che ha dedicato la propria vita allo studio, alla ricerca ed alla scrittura di saggi e poesie.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo anzitutto ai familiari il cordoglio suo personale e dell’Amministrazione Comunale per un figlio ma allo stesso tempo un padre di Caloveto che ha sempre mantenuto vivo e forte il legame con la propria terra d’origine e la cui opera, non solo religiosa, resterà da esempio per tutti.