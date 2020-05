Caloveto: per fase 2 responsabilità e buon senso

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Obbligo di dispositivi di protezione in esercizi commerciali e non e/o presso gli uffici pubblici. Disposta la sospensione del mercato mensile ed impianti sportivi.

È quanto contenuto nell’ordinanza ordinanza odierna (lunedì 4 maggio) del Sindaco Umberto Mazza con la quale si recepisce l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) e le disposizioni adottate dalla Regione Calabria, con effetto ed efficaci da oggi a domenica 17 maggio.

Responsabilità e buon senso – dichiara il Primo Cittadino – devono continuare ad essere il motore delle nostre azioni. Anche se le misure sono meno stringenti rispetto a prima, deve essere impegno di tutti, quello di tutelarsi e tutelare gli altri. Nel ringraziare i cittadini per il corretto comportamento mantenuto fino a questo momento rilanciamo l’invito a fare meglio anche con l’avvio della fase 2.

Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute, visite a congiunti, svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Inoltre va osservato che qualsiasi spostamento avvenga per non più di una volta al giorno e sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare.

È consentito, inoltre, svolgere individualmente attività sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Le attività esercenti all’interno del territorio comunale dovranno far rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine e dei presidi igienizzanti per le mani all’entrata ed all’uscita degli esercizi o all’uso di guanti monouso durante l’acquisito e al controllo dell’afflusso per evitare assembramenti pericolosi.

