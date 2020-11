Caloveto è Covid-Free, il Sindaco ringrazia i cittadini

Il Primo cittadino del Comune presilano Umberto Mazza è convinto che bisogna chiudere le scuole solo dove cvi sono i contagi

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull’intero territorio regionale, pur non condividendola, come istituzione non possiamo che prendere atto dell’ordinanza del Presidente facente funzioni Nino Spirlì che sospende le attività didattiche da oggi (lunedì 16) e fino al 28 novembre. Per un comune Covid-free come Caloveto, piccolo nelle dimensioni ma grande nell’impegno nell’osservare tutte le misure di prevenzione per tenersi lontana dai contagi, la scelta di utilizzare lo stesso metro per tutti, è mortificante.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza cogliendo l’occasione per ringraziare i cittadini per aver dimostrato unità e adottato fino a questo momento comportamenti responsabili ed efficaci.

Caloveto – aggiunge il Primo Cittadino – sta dimostrando senso civico ed interpretando la situazione con lo spirito giusto, consapevole che il territorio, ora più che mai, non è in grado di offrire una sanità adeguata a rispondere all’emergenza sanitaria.

Il nostro pensiero e la nostra vicinanza – aggiunge il Sindaco – vanno a quanti non possono più essere liberi di vivere gli spazi all’aperto ed i propri rapporti sociali, nelle strade e in quella Piazza dei Caduti, fino a qualche mese fa cuore aggregativo e oggi deserta.

In un contesto come il nostro, dove il covid, tra le poche realtà nella provincia, non è entrato, gli ambienti scolastici rappresentano un luogo sicuro, dove poter continuare a garantire il diritto allo studio e all’istruzione, tra le opportunità che piccoli centri dell’entroterra, a rischio spopolamento, faticano già a mantenere.

Interpretiamo come un vantaggio e non come un rischio la possibilità che i bambini possano ritornare a frequentare le attività in presenza, visto che non ci sono dati scientifici che ci dicono che è difficile stabilire che l’infezione di un ragazzo sia avvenuta in aula piuttosto che nei momenti precedenti o successivi all’ingresso.

Commenta

commenti