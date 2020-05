A Caloveto distribuiti tutti i bonus alimentari

Erogati i residui 4600 euro sugli 11mila totali stanziati dalla Protezione civile per il comune

E’ stata ultimata ieri, 5 maggio, da parte dell’amministrazione di Caloveto la distribuzione degli ultimi bonus alimentari alle 40 famiglie beneficiarie. Erogati quindi anche i residui 4600 euro (sugli 11 mila totali stanziati dalla Protezione Civile nazionale per il comune) finalizzati all’acquisto, da parte dei riconosciuti beneficiari, di generi alimentari e beni di prima necessità. È quanto fa sapere il sindaco MAZZA esprimendo soddisfazione per l’importante lavoro di squadra messo in campo e ringraziando, in particolare, il vice sindaco delegato ai servizi sociali Gianfranco Salatino per aver coordinato le diverse attività; i consiglieri comunali Mazza Vittorio, Paolo Laurenzano e Gino Ruperto; il gruppo di volontari della Pro Loco guidata da Fabrizio Zicarelli ed il progetto PON gestito dal settore servizi sociali di Corigliano-Rossano comune capofila grazie al quale molti dei 12 comuni dell’ambito, tra cui Caloveto, sono stati messi nelle condizioni di eseguire l’ordinanza della Protezione Civile nazionale.

