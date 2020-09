Caloveto, attivati i pozzi del Trionto

Il sindaco soddisfatto per iniziativa della Sorical

L’Amministrazione Comunale di Caloveto comunica di aver registrato nei giorni scorsi un piccolo grande risultato, nell’ottica dell’obiettivo prioritario di contribuire ad integrare e potenziare i servizi al cittadino e garantire una migliore qualità della vita: dopo la denuncia pubblica la Sorical ha provveduto ad attivare i pozzi del Trionto. È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando che l’attivazione è avvenuta in tempi celeri rispetto alla richiesta inoltrata dal Comune alla Società via PEC. Nel manifestare soddisfazione per il risultato ottenuto in sole 48-72 ore, il Primo Cittadino esprime comunque rammarico per una soluzione di cui ci si poteva rendere protagonisti molto tempo prima e senza dover essere sollecitati. Il Sindaco coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare il consigliere delegato ai servizi idrici Vittorio Mazza per aver coordinato al meglio la fase emergenziale. L’attivazione dei pozzi del Trionto sopperiranno all’inefficacia della condotta di Macrocioli, causa, soprattutto d’estate, di un’insopportabile carenza idrica.

