A Calopezzati non c’è nessun paziente infetto: «Il tampone è negativo»

A dare conferma sull’esito degli esami su un paziente in rianimazione è stato il sindaco Franco Cesare Mangone

Non c’è nessun paziente infetto a Calopezzati. La notizia su un presunto caso, circolata ieri, era già stata smentita dal sindaco della cittadina ionica Franco Cesare Mangone (il paziente sotto osservazione aveva già patologie polmonari pregresse) ed oggi è arrivata anche la conferma ufficiale da parte dell’Asp. Il tampone è negativo.

A darne notizia ufficiale è sempre il primo cittadino con una comunicazione lanciata sui canali social del Comune. «Sono stato informato – scrive Franco Cesare Mangone – in modo ufficiale dal dottor Angelo Giuseppe Vulcano, direttore del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rossano che il tampone effettuato sul nostro concittadino recatosi ieri con polmonite acuta è risultato negativo».

Quindi, nessun allarmismo. Nessun caso sospetto. Il piccolo centro della Baia di Borea, continua a rimanere immune dal virus. «È una notizia – aggiunge il Sindaco – che ci solleva ma non deve farci abbassare la guardia, pertanto in questi giorni cruciali l’invito è quello di stare a casa ed uscire solo per lo stretto necessario».

mar.lef.

