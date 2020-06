Calcio, Reggina promossa in Serie B

Il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della serie C e la promozione della squadra calabrese

Sale di categoria la Reggina assieme a Monza e Vicenza, le tre squadre promosse in serie B. Una bella notizia per il calcio calabrese che ha fatto esultare i tifosi dopo che il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della serie C e la promozione della squadra calabrese.

Prima della pandemia nel Girone A il Monza di Brocchi a +16, era primo sulla Carrarese risultata seconda.

Stessi punti (61) per il Vicenza nel Girone B, mentre la Reggina ha staccato il pass nel Girone C con 69 punti in 30 partite.

di Francesca Russo

