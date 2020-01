Calcio, Mauro Nucaro: “Nasce la Corigliano Rossano 2020 e giocherà allo Stefano Rizzo”

di Josef Platarota

È un Mauro Nucaro senza freni quello che è apparso davanti alla telecamere per commentare i gravi atti vandalici di ieri 20 gennaio presso il “Brillia” (leggi la notizia). “Questo è un attacco personale di gente senza cultura e senza dignità: sono degli sciacalli”. Il numero uno del Corigliano come sempre non usa giri di parole e annuncia: “si tratta di un segnale chiaro contro la mia società. La Corigliano sportiva non merita più nulla e, per quanto mi riguarda, porterò la squadra a Rossano. Lo “Stefano Rizzo” è una struttura moderna e in più è al centro della città, in un luogo che è controllato giorno e notte. Al “Brillia” non ci metteremo più piede”. Nucaro ci butta il carico da 90: “In settimana avevo avuto dei presentimenti che si sono dimostrati veritieri. Se i tifosi vogliono farmi la guerra sanno benissimo dove abito e mi possono venire a trovare quando vogliono. Io sono per la legge e la giustizia”. Ma l’annuncio più importante ha del clamoroso: “posso confermare che mi sono recato presso l’Agenzia delle entrate a registrare la nuova società: si chiamerà Corigliano Rossano 2020”.

