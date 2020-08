Calcio – Anche Cenci decide di rimanere al Corigliano

Inizia nel segno delle riconferme la stagione calcistica della squadra ausonica dopo la retrocessione dalla Serie D

Christian Cenci sarà un giocatore del Corigliano anche per la stagione 2020/21. Il centrocampista di origini riminesi ha firmato per il club biancoazzurro, rinnovando la propria volontà di dare manforte al progetto biancoazzurro. Giocatore eclettico, unisce grinta e “gamba” in mezzo al campo, tanto da rivelarsi molto utile negli schemi tattici dei biancoazzurri già lo scorso anno, arrivando in gruppo a dicembre direttamente dal Tamai, club di Serie D. In precedenza, il centrocampista classe ’98 ha raccolto 24 presenze nel San Marino in Serie D, altre 23 nel Ravenna in Serie C e poi 27 nel Forlì ancora in D. per Cenci inizia dunque la nuova sfida in casa Corigliano, agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Giampà. «Ci ho tenuto a restare al Corigliano perché voglio fare bene qui, dopo aver preso confidenza con l’ambiente nei pochi mesi prima dello stop del campionato – ha affermato Cenci dopo aver chiuso l’accordo con i biancoazzurri -. Sono sicuro che la società ha grandi propositi e che, con i miei compagni di squadra, possiamo fare una stagione molto positiva, lavorando giorno per giorno in maniera sinergica».

