Calcio a Corigliano Rossano: Rossanese di misura, Corigliano ne prende 9

La città unica con sentimenti contrastanti: il Corigliano ne prende nove a Lamezia, la Rossanese vince 1-0 contro un ottimo Villaggio Europa

Pomeriggio agroddolce per il calcio nella città di Corigliano Rossano. Partiamo con le buone notizie: la Rossanese, seppur con qualche affanno, supera per 1-0 il Villaggio Europa e riscatta la falsa partenza nel campionato di Promozione. Gol partita del solito e implacabile Giacomo Bongiorno. Se Rossano ride, Corigliano piange se non, addirittura, si dispera. La compagine ausonica ne prende addirittura 9 dalla Vigor Lamezia. A discolpa dei biancoazzurri i contrasti tra la società e la LND riguardo il caos ripescaggi.

