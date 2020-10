Calano (di poco) i nuovi positivi in Calabria – TUTTI I NUMERI DEL CONTAGIO

Calo rispetto a ieri di nuovi positivi da Covid-19 in Calabria. Invece, aumentano sia i ricoveri che i posti in terapia intensiva

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 228.529 soggetti (ieri erano 226.572). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.487 (+39 rispetto a ieri), quelle negative 226.042.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 88 (16 in reparto; 2 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 297 (263 guariti, 34 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 161 (12 in reparto; 149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 576 (540 guariti, 36 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 375 (23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 351 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 379 (358 guariti, 21 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 7 (7 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146 (140 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16 (16 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113 (107 guariti, 6 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 212 (212 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112 (111 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza.

Rispetto a ieri, dunque, si contano due pazienti in più nelle terapie intensive della regione (uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria) e otto ricoveri in più in ospedale (3 a Cosenza e 5 a Reggio Calabria).

Ricoverati e terapie intensive

Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 17 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’Ao di Reggio Calabria sono 18. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

I nuovi casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza: 16;

Catanzaro: 1;

Reggio Calabria:22

TOTALE CASI ATTIVI IN CALABRIA 859 CASI ATTIVI E 44 OSPEDALIZZATI

Commenta

commenti