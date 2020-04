Calabria, pronti sussidi per studenti e lavoratori fuori sede

Ad annunciarlo l’assessore regionale Gallo: attraverso il bilancio che approveremo in consiglio tra pochi giorni, istituiremo un fondo di sostegno per i nostri conterranei

Sta avendo eco nazionale l’appello di tanti studenti e lavoratori calabresi fuori sede rimasti letteralmente bloccati nelle zone focolaio del Coronavirus, località d’adozione che rischiano di diventare prigioni autorizzate nella misura in cui per molti è diventato insostenibile sobbarcarsi spese e affitti a vuoto. Una buona notizia odierna, però, potrebbe rasserenare leggermente gli animi. Lunedì, infatti, tornerà a riunirsi il consiglio regionale calabrese e nell’approvazione del bilancio, troverà spazio anche una proposta di sussidio agli studenti e lavoratori fuori sede. Lo spiega in un post su Facebook l’assessore regionale Gianluca Gallo, che annuncia come «attraverso il bilancio che approveremo in consiglio tra pochi giorni, istituiremo un fondo di sostegno per i nostri conterranei».

L’assessore regionale alle Politiche sociali e per la famiglia ha spiegato come «si tratti di una mano ai calabresi rimasti bloccati al nord o in altre regioni d’Italia e impossibilitati a rientrare a casa, per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria». In una dichiarazione al Tgr Calabria, inoltre Gallo, ha riferito che «C’è una proposta del gruppo regionale di Fratelli d’Italia e anche dei giovani di Forza Italia per stanziare somme del Bilancio che approveremo lunedì prossimo, per far sì che ci sia un’assistenza anche economica per studenti e lavoratori che in questi mesi dovuti rimanere al di fuori dei confini regionali. Io penso – ha concluso l’assessore regionale – che la presidente Santelli, la Giunta, l’intera maggioranza in Consiglio regionale vogliono dare questa risposta, e la daremmo a questi nostri fratelli calabresi che non devono essere dimenticati e non saranno dimenticati».

