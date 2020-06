Calabria, ripartono gli aeroporti. Da domani Lamezia, da luglio Crotone e Reggio

De Felice (presidente Sacal): «L’auspicio è che negli scali della Calabria possa al più presto riecheggiare il consueto frastuono della normalità»

Nella massima cautela e con tutti gli adeguamenti alle necessarie misure sanitarie, domani riprende l’attività l’aeroporto di Lamezia Terme. Il primo volo in programma della compagnia aerea Edelweiss arriverà da Zurigo. Il 15 giugno sarà poi la volta di Easyjet da Milano Malpensa e di Blue Air, che ha anticipato l’avvio delle operazioni da e per Torino, inizialmente prevista per il mese di luglio. Seguiranno Volotea, giorno 19 p.v. con il nuovo collegamento per Torino e Ryanair per Bologna, Bergamo e Malpensa, mentre Alitalia manterrà un collegamento giornaliero per Roma Fiumicino fino alla fine del mese.

Dal prossimo 20 giugno ripartiranno anche i collegamenti con la Germania, con collegamenti settimanali con Francoforte e Lipsia. L’avvio delle attività dagli scali di Reggio e Crotone è invece previsto dal prossimo 1 luglio, con la ripresa dei collegamenti per Roma e Milano Linate dall’Aeroporto dello Stretto e per Bergamo dall’Aeroporto Sant’Anna. «L’auspicio- ha concluso De Felice – è che negli aeroporti calabresi possa al più presto riecheggiare il consueto frastuono della normalità, che essi ritornino a svolgere il loro ruolo, luoghi in cui arrivare e da cui partire nel rispetto della sicurezza e della salute comune».

