In Calabria registrati +24 positivi da Covid, 18 sono migranti

Torna a salire il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Calabria. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Calabria, infatti, nell’ultimo giorno sono stati 24 i nuovi casi registrati. In totale sono 186.032 i tamponi effettuati, 1.531 in più rispetto a ieri. Il numero dei casi positivi registrati dall’inizio della pandemia è di 1.868, mente i tamponi negativi in tutto sono 184.164.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 60 in isolamento domiciliare; 190 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 108 in isolamento domiciliare; 476 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 7 in reparto; 108 in isolamento domiciliare; 316 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 11 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. A Cosenza, in particolare, si registrano 18 nuovi casi, tutti migranti del distretto del Tirreno.

Commenta

commenti