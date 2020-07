In Calabria il Presidente e Segretario Federale di Forza Centro, Davide Zenati

Sarà in Calabria il prossimo 17 luglio il Presidente e Segretario Federale Davide Zenati, del nuovo nato partito politico Forza Centro. A darne notizia, l’ufficio “Stampa e Comunicazione” del Coordinamento Regionale insediatosi lo scorso giugno, guidato dal Segretario Regionale fresco di nomina Egidio Perri e già Componente del Consiglio Nazionale.

La visita del Presidente Zenati, si inserisce in un contesto di incontri politici già concordati e programmati dal Segretario Regionale, il quale sta svolgendo azioni sul territorio, utili alla crescita del partito in Calabria. «Quello che si sta costruendo, come partito Nazionale e Regionale, come partito politico Forza Centro e Forza Centro Calabria – riporta il Segretario Regionale – è un progetto che porta la politica ad essere nuovamente al servizio del cittadino, senza inventarsi grandi cose ma, iniziamo a ridare alla politica il suo ruolo per la quale è nata, con valori, competenze e centralità in modo che intervenga come servizio e non per servirsene. Purtroppo, sono anni che le aspettative positive che dovrebbe infondere la politica, sono sempre più disattese e illusive. Ribadiamo quindi, con la determinazione che ci contraddistingue, quanto c’è intorno non ci rappresenta più o ci rappresenta poco, ma soprattutto, quei movimenti che erano nati per essere vicino al Popolo, hanno fallito doppiamente. In primo luogo, perchè erano nati per allontanare quella politica delle lobby e in secondo luogo, non solo non hanno allontanato quella politica ma addirittura ci stanno governando».

Sulla stessa linea di vedute il Presidente Zenati il quale non nasconde il suo entusiasmo per il cammino di Forza Centro e che sta registrando adesioni e nomine in tutto il territorio del centro/sud, con nuovi segretari vagliati ed eletti dal Consiglio Nazionale: «In questo momento storico, in piena crisi finanziaria, occupazionale, dove le macerie fanno da padrone, il territorio, ma sopra ogni cosa la gente, non deve essere lasciata sola. Il dialogo e la continua presenza nelle piazze ci aiuterà a far capire che oggi c’è chi vuole realmente, il bene del proprio Paese».

