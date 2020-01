Nuovo terremoto avvertito in Calabria. Questa volta la scossa, dopo quella di pochi giorni fa ad Albi in provincia di Catanzaro, è stata registrata a Belvedere Marittimo. I sismologi fanno sapere che il grado è del 4.4. Il tutto è avvenuto alle 5.32 di questa mattina con un epicentro a 12 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito in tutto il versante tirrenico cosentino e, naturalmente, anche nel capoluogo bruzio.

