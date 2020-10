Calabria, ora i numeri iniziano a preoccupare: 136 casi in 24 ore – TUTTI I NUMERI DEL CONTAGIO

Netto aumento dei contagi in Calabria, si paga il focolaio esploso nel cosentino. Una buona notizia: invariato il numero degli ospedalizzati (79)

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 243.043 soggetti (ieri erano 240.594). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.099 (+136 rispetto a ieri), quelle negative 239.944.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 152 (21 in reparto; 3 in terapia intensiva; 128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 312 (278 guariti, 34 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 333 (21 in reparto; 2 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 586 (549 guariti, 37 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 623 (31 in reparto; 1 in terapia intensiva; 591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 26 (26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148 (142 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 21 (21 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119 (113 guariti, 6 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 222 (222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I nuovi casi di oggi

– Crotone 7

-Vibo Valentia 3

-Catanzaro 23

-Reggio Calabria 50

– Cosenza 49

TOTALE CASI ATTIVI IN CALABRIA 1377 DI CUI 79 OSPEDALIZZATI

