In Calabria, “l’Operazione Risorgimento Digitale” di TIM

Un grande progetto per insegnare Internet e le sue potenzialità grazie ad una “scuola mobile” che toccherà un comune in ciascuna delle 5 province calabresi: Gioia Tauro, Vibo Valentia, Soverato, Cotronei e Rende. È questo l’obiettivo di “Operazione Risorgimento Digitale” che a livello nazionale raggiungerà tutte le 107 province italiane coinvolgendo oltre 400 formatori che svilupperanno un programma di 20mila ore di lezione con l’obiettivo di insegnare Internet a 1 milione di persone.

L’iniziativa è stata presentata oggi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nel corso di un evento moderato da Riccardo Luna al quale hanno partecipato Giulio Di Giacomo, Responsabile Local Institutional Affairs di TIM, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti nel progetto.

LE TAPPE

Si parte da Gioia Tauro (RC) il prossimo 3 febbraio per proseguire poi con Vibo Valentia il 10, Soverato (CZ) il 17, Cotronei (KR) il 24 febbraio e infine Rende (CS) il 2 marzo: la “scuola mobile” di TIM arriverà nelle principali piazze di questi comuni per dare informazioni ai cittadini e avviare le prime sessioni formative che proseguiranno nelle settimane successive con i corsi in aula organizzati nelle scuole e in altre location cittadine.

I CALABRESI E IL WEB

Secondo i dati che emergono dallo studio sulla Trasformazione digitale dell'Italia, illustrato durante l'incontro, realizzato dal Censis in collaborazione con il Centro Studi di TIM, sono 1 milione e 150 mila i calabresi che utilizzano Internet: più uomini che donne, di cui circa la metà nella fascia di età fra 35 e 64 anni, mentre gli over 65 digitali sono meno di 100 mila. Dalla ricerca emergono indicazioni e spunti per stimolare ulteriormente la crescita digitale del territorio, anche grazie ad una disponibilità di banda ultralarga pari a circa l'83% della popolazione (la banda larga raggiunge il 99,7%). Inoltre dalla ricerca emerge che il 62% per cento dei calabresi usa Internet, l'home banking è al 36%, mentre le carte di identità elettroniche si attestano al 14,3%. Molto diffusa invece PagoPA, il sistema di pagamenti online della pubblica amministrazione. Fra le province, Reggio Calabria ottiene il miglior punteggio per la trasformazione digitale, ma Cosenza ha il più alto numero di utenti, 431 mila. Tra coloro che non utilizzano Internet, il motivo principale è "il non saperlo usare" (60% dei non utenti). È possibile iscriversi ai corsi e chiedere ulteriori informazioni sia attraverso il Numero Verde dedicato 800 860 860 sia online sulla pagina web www.operazionerisorgimentodigitale.it dove sono riportate le tappe del progetto, i comuni coinvolti e tutti i dettagli dei corsi in aula che si svolgeranno nelle diverse sedi.

