Calabria, Giorgia Meloni: “la sfida sono le infrastrutture”

«In Calabria la sfida è quella delle infrastrutture perché da questo dipende tutto il resto». Questo è il leitmotiv della visita in terra calabrese del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «Senza infrastrutture e investimenti – ha sottolineato in una nota ufficiale – i prodotti straordinari che l’agricoltura di questo territorio coltiva non arrivano da nessuna parte, il turismo non può svilupparsi e il porto di Gioia Tauro non potrà mai avere quella centralità che meriterebbe per la naturale posizione geopolitica che ha». Non si è fatta attendere una frecciata all’attuale esecutivo: «Sono contenta che sia venuta qui il ministro delle Infrastrutture De Micheli a parlare degli importantissimi investimenti che hanno deciso di fare sulla Calabria: se si considera che governano da 5 anni la Regione e da 10 l’Italia, salvo la parentesi di un anno, meno male che si sono svegliati».

