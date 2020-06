Calabria destinazione Covid Free, a Corigliano Rossano Fratelli d’Italia incontra gli imprenditori

Orsomarso: sviluppare le potenzialità del territorio facendo leva sulla valorizzazione delle eccellenze autoctone

E’ in corso nell’Hotel Roscianum di Corigliano Rossano un incontro informativo con gli imprenditori organizzato da Fratelli d’Italia per illustrare le misure adottate dalla Regione Calabria per incentivare la ripresa delle attività produttive. Al tavolo dei lavori Fausto Orsomarso (assessore regionale al lavoro), Ernesto Rapani (portavoce regionale di Fratelli d’Italia), Luigi Lirangi (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia) e l’assessore al marketing di Corigliano-Rossano Tiziano Caudullo. Orsomarso ha subito sottolineato le potenzialità del territorio, da sviluppare facendo leva soprattutto sulla promozione e sulla valorizzazione delle eccellenze autoctone. “Ci sono delle opportunità che derivano dal momento di crisi che la regione sta già sfruttando attraverso specifiche misure di sostegno all’imprenditorialità. Non a caso, sono state messe subito in campo due imponenti misure di liquidità”.

