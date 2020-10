Calabria: contagi tornano sopra quota 200. Il cosentino è la zona più colpita – TUTTI I NUMERI DEL CONTAGIO

Sono ben 224 i nuovi positivi in Calabria a fronte di quasi 2.900 tamponi analizzati. Le terapie intensive occupate – causa anche decessi – oggi sono 9 (ieri 11)

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 266.077 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 268.987 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al coronavirus sono 4.624 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 261.453.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 809 (50 in reparto; 2 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 639 (598 guariti, 41 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 346 (33 in reparto; 1 in terapia intensiva; 312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 337 (301 guariti, 36 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 75 (75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 39 (3 ricoverati ,36 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 124 (118 guariti, 6 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.176 (48 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 523 (500 guariti, 23 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 268 (268 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (126 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 33 ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 50 ricoverati presso l’azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza 95

Catanzaro 48

Crotone 4

Vibo Valentia 4

Reggio Calabria 27.

Altra Regione o stato estero 46. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 749. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

TOTALE CASI ATTIVI IN CALABRIA 2713 DI CUI 141 OSPEDALIZZATI

