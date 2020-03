In Calabria 319 contagi (+27). Salgono a 11 i decessi (+4). In Provincia di Cosenza 16 casi in più

Il bollettino regionale dei contagi da Coronavirus registrati in Calabria al 24 marzo

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3546 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 319 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 3227.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 9 in reparto; 12 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 35 in reparto; 3 in rianimazione; 39 in isolamento domiciliare; 5 deceduti

– Reggio Calabria: 24 in reparto; 5 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 15 in isolamento domiciliare

– Crotone: 18 in reparto; 39 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6952, così distribuiti:

– Cosenza: 1344

– Crotone: 699

– Catanzaro: 716

– Vibo Valentia: 796

– Reggio Calabria: 3397

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non è conteggiato il decesso avvenuto a Reggio Calabria poiché successivo alla comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Commenta

commenti